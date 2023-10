Ragazzino rapinato fuori dall'Esselunga: due 13enni nei guai

Prima la rapina, poi l'intervento della polizia. E l'inizio dei guai. Due ragazzini di 13 anni sono stati denunciati dalla polizia dopo aver rapinato un 15enne vicino all'Esselunga dell'area Cantoni a Legnano, hinterland nord-ovest di Milano nel pomeriggio di sabato 30 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 13 quando il 15enne è sceso da un pullman arrivato nel centro di Legnano. I due sono stati avvicinati da una coppia di agazzini che ha chiesto loro di consegnare quanto avevano in tasca. Davanti al loro rifiuto i due 13enni hanno spintonato il 15enne e gli hanno rubato il portafoglio. Dopo diversi tentativi di reazione da parte della vittima e del suo amico, i due responsabili restituivano il portafogli, dal quale veniva sottratta una banconota di 20 euro.

Il giovane ha denunciato quanto accaduto al commissariato di via Gilardelli (accompagnato dal padre). Grazie alla descrizione fornita i due sono stati rintracciati poco dopo nei pressi del lungo fiume Olona. La vittima ha riconosciuto i due ragazzini fermati come i responsabili del fatto, per questo sono stati indagati in stato di libertà per il reato di rapina in concorso. Durante la perquisizione, inoltre, è stata trovata la banconota rubata, nascosta in un calzino. Il maltolto è stato restituito alla vittima.