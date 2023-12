Tenta di rubare al Carrefour e spacca il labbro all'addetto

Un uomo e una donna hanno tentato di rapinare il Carrefour di piazza Clotilde, in zona Porta Nuova a Milano, ma sono stati catturati dalla polizia. È successo verso le 11 di venerdì sera.

I due - un ucraino di 27 anni e una moldava di 20 - sono entrati nel supermercato e hanno nascosto della merce in uno zaino, cercando di uscire senza pagare il corrispettivo. Ma l'addetto del supermercato li ha notati e ha cercato di bloccarli. Ne è nata una colluttazione: il 27enne ha aggredito l'uomo colpendolo con una testata e provocandogli una lesione al labbro. Sul posto è arrivata una volante del commissariato Garibaldi Venezia.

Gli agenti hanno fermato i due: l'uomo è stato arrestato per rapina aggravata, la donna indagata per furto in concorso.