Rapinato fuori dal Carrefour: gli portano via collane per 3mila euro

Gli hanno strappato due collane d'oro con diamanti (del valore di circa 3mila euro), ma sono stati ammanettati. Due egiziani, entrambi irregolari in Italia, uno di 24 anni, con precedenti e uno di 23, sono stati arrestati dalla polizia in via Farini a Milano per rapina aggravata nella notte tra venerdì e sabato 29 aprile.

Tutto è accaduto intorno all'una di notte quando i due hanno avvicinato un coetaneo italiano, nel parcheggio del supermercato Carrefour. In pochi istanti lo hanno accerchiato e strappato le collane che aveva al collo.

Il ragazzo ha subito allertato le forze dell’ordine, e sul posto è intervenuta una volante che ha intercettato i due rapinatori. Per entrambi sono scattate le manette.