L'uomo che rapina il supermercato ma dentro c'è un poliziotto che fa la spesa

Quando ha capito che quel cliente non era in realtà un normale cliente, si è scagliato anche contro di lui con calci e pugni. Ma alla fine non è servito a evitargli le manette. Un uomo di 23 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato mercoledì sera con l'accusa di tentata rapina impropria dopo aver cercato di mettere a segno un furto all'interno di un supermercato nel quale si trovava però un agente libero dal servizio.

Il poliziotto, effettivo al commissariato Garibaldi Venezia, si trovava nel Carrefour di via Cicognara quando ha visto il 23enne "scontrarsi" con il vigilante, che stava cercando di bloccarlo. Intuito cosa stava accadendo, l'agente è subito intervenuto ma ha dovuto fare i conti con la violenta reazione del ladro, che stava cercando di scappare con cibi e bevande rubati.

I poliziotti delle volanti, allertate proprio dal collega, lo hanno poi arrestato. L'agente fuori servizio è invece finito in ospedale con sei giorni di prognosi.