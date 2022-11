Blitz col coltello al Carrefour: rapinati 27mila euro dalla cassaforte

Scaldacollo a coprire il viso e coltello in pugno. Rapina domenica sera nel supermercato Carrefour di via Paolo Sarpi a Milano, in zona Chinatown. Stando a quanto finora ricostruito dalla questura, un uomo - fingendosi un normale cliente - è entrato nel negozio verso le 22, poco prima dell'orario di chiusura.

Il bandito, con il volto parzialmente "nascosto", si è immediatamente diretto verso le casse e con la lama ha minacciato un dipendente del locale. Dopo aver preso i soldi dalla cassa, il rapinatore ha costretto il titolare ad aprire la cassaforte ed è poi fuggito con circa 27mila euro in contanti.

È stato lo stesso gestore del Carrefour a dare l'allarme al 112. Gli agenti delle volanti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per dare un nome e un volto all'uomo. Nessuno è rimasto ferito.