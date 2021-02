Milano, blitz armato al Carrefour tra i clienti: bandito punta la pistola contro la cassiera

Il colpo martedì pomeriggio al Carrefour di via Oglio, in zona Brenta. Bottino 400 euro

Rapina martedì pomeriggio al supermercato Carrefour di via Oglio, in zona Brenta a Milano. Stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, il blitz del bandito - che ha agito in solitaria - è scattato verso le 18.30, mentre il locale era regolarmente aperto e affollato di clienti.

L'uomo è entrato con una pistola in pugno, si è avvicinato alle casse e ha puntato l'arma contro una delle dipendenti, un'italiana 50enne, intimandole di consegnargli tutti i soldi presenti in cassa. La vittima ha eseguito senza opporre resistenza e il rapinatore ha afferrato il bottino - circa 400 euro in contanti - ed è fuggito.

Sono stati proprio i dipendenti del supermercato, poi, a dare l'allarme al 112. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura, che ha raccolto tutti gli elementi utili per cercare di dare un nome e un volte al rapinatore. L'uomo è stato descritto dai testimoni come un italiano sui 30, 35 anni.