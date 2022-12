Le due rapine dei banditi con mascherina e coltello

Rapina giovedì pomeriggio al supermercato Carrefour di via Teano, in zona Comasina. Stando a quanto finora ricostruito, a entrare in azione - verso le 17 - è stato un uomo italiano di circa 30 anni, che ha svuotato una cassa ed è scappato col bottino.

Il malvivente, con il volto parzialmente coperto da una mascherina, ha minacciato uno dei dipendenti del super con un coltello da cucina, si è fatto consegnare 500 euro in contanti ed è scappato. Sono stati gli stessi cassieri dal Carrefour a dare l'allarme alla polizia, che ora indaga. La vittima, un 51enne italiano, ha fornito agli agenti una descrizione del rapinatore. I poliziotti hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto all'uomo.

Un'ora e mezza dopo un secondo blitz dalle modalità molto simili è avvenuto in viale Gran Sasso, dove è stata svaligiata una farmacia. Anche in quel caso è entrato in azione un malvivente armato di coltello e con una mascherina sul volto. Dopo aver preso tutti i soldi, il bandito - descritto come un 50enne italiano - ha ordinato alla farmacista, una 38enne italiana, di chiudersi nel magazzino.