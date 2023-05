Moglie e marito legati in casa: sequestrati e minacciati dai banditi armati

Si sono appostati armati di pistola davanti a un appartamento. Si sono nascosti, camuffati con berretto, scalda collo e guanti in lattice. Quindi hanno atteso il proprietario di casa, un uomo di 77 anni, e sotto la minaccia dell'arma, lo hanno spinto all'interno, mentre un complice fungeva da "palo". Una volta nell'abitazione hanno minacciato anche la moglie, 72 anni, e così hanno bloccato entrambi in cucina, legandogli le mani e chiudendo la bocca a entrambi con del nastro isolante.

Un incubo quello vissuto da due anziani lo scorso 21 gennaio del 2022, a Casal Bertone, a Roma. In quella interminabile serata la coppia è stata sequestrata in casa con uno dei tre ladri che li teneva sotto tiro mentre un altro rovistava in tutte le stanze. Dopo aver recuperato quanto di valore la banda è scappata. Le vittime, riuscite a liberarsi poco dopo, hanno subito capito che i malviventi avevano portato via oro, orologi e 20.000 euro in contanti, custoditi in un cassetto del comodino della camera da letto.

Così è scattato l'allarme e il sopralluogo dei carabinieri. È a quel punto che sono iniziate le lunghe indagini durate un anno e mezzo e terminate lo scorso 11 maggio quando i militari del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 44enne di Avellino, un 49enne di Cosenza e un 31enne della provincia di Milano. I tre sono accusati di rapina aggravata e sequestro di persona.

Una indagine articolata che si è basata anche sui filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona di Casal Bertone e i riconoscimenti fotografici da parte delle vittime, che ha permesso di identificare i due presunti autori della rapina e un terzo presunto complice, che fungeva da "palo" e che avrebbe atteso i due per la fuga in auto. I tre, dopo il colpo, avevano lasciato Roma. I tre sono stati trovati tra Avellino, San Donato Milanese e Milano.

Dopo lunghe ricerche, i carabinieri supportati dai colleghi di Milano, San Donato Milanese e della compagnia di Montella in provincia di Avellino, hanno rintracciato e raggiunto gli indagati presso le rispettive abitazioni.