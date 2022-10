Donna rapinata nel cortile di casa: aggredita da un uomo col casco e scippata

Rapinata quasi dentro casa. Una donna di 64 anni ha denunciato alla polizia di essere stata derubata domenica pomeriggio a Milano, nel cortile del condominio in cui vive. Il blitz del malvivente, un uomo con il volto coperto da un casco, è avvenuto verso le 18 in uno stabile di corso Magenta, in pieno centro città.

La 64enne, che stava rincasando, sarebbe stata sorpresa dall'aggressore che l'avrebbe strattonata per rubarle la borsa. Alla reazione della vittima, che è riuscita a evitare il primo scippo, il rapinatore l'avrebbe nuovamente colpita e le avrebbe strappato dal polso un orologio dal valore di circa 2mila euro.

Afferrato il bottino, il malvivente sarebbe poi salito a bordo di uno scooter e sarebbe scappato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. La donna, nonostante lo spavento, non ha avuto bisogno dell'intervento dei medici del 118.