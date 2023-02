Milano, donna rapinata in casa: buttata a terra dal bandito e chiusa fuori

Spintonata a terra e chiusa fuori casa dal bandito. Che, però, si è messo in trappola da solo. Una donna di 84 anni, italiana, è stata aggredita mercoledì pomeriggio da un rapinatore, poi arrestato, che ha cercato di svaligiare il suo appartamento.

Il blitz dell'uomo - un 22enne egiziano irregolare e con precedenti - è scattato verso le 15 in un condominio di via Antonio Kramer, in zona Porta Venezia. Il giovane, approfittando dell'arrivo di un'altra inquilina, una signora di 63 anni, l'ha spinta ed è entrato nel palazzo. Salito al secondo piano, ha trovato l'84enne che sistemava lo zerbino, l'ha spintonata e ha fatto accesso nell'abitazione, chiudendo la porta dietro di sé.

La vittima ha immediatamente chiesto aiuto, attirando l'attenzione proprio della 63enne, che ha così allertato le forze dell'ordine. I poliziotti delle volanti, subito intervenuti, sono entrati in casa con le chiavi dell'anziana e all'interno hanno trovato il rapinatore che intanto aveva arraffato gioielli in oro e monili. Il 22enne, che ha cercato di fuggire, è stato arrestato con l'accusa di rapina pluriaggravata.