Ragazza si sveglia e si trova faccia a faccia col rapinatore (che le ha svuotato il frigo)

Il rapinatore in camera da letto. Notte di paura quella tra lunedì e martedì per una ragazza di 28 anni, una giovane italiana che verso le 3 è stata svegliata da un malvivente che stava ripulendo la sua abitazione, un appartamento in via Taranto, in zona Barona.

L'uomo, stando a quanto ricostruito dalla questura, si sarebbe arrampicato sui tubi del gas del palazzo e, arrivato al secondo piano, sarebbe riuscito a entrare in casa della vittima, forzando una finestra. Una volta all'interno, il ladro avrebbe svuotato il frigorifero della giovane e avrebbe poi iniziato a girare tra le stanze. Il rapinatore si sarebbe quindi avvicinato al letto della donna per rubarle il cellulare e proprio in quel momento lei si sarebbe svegliata.

Ormai scoperto, il bandito le avrebbe spruzzato dello spray urticante sul viso e si sarebbe allontanato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. È stata la stessa vittima, poco dopo, a dare l'allarme alla polizia. Gli specialisti della Scientifica hanno effettuato tutti gli accertamenti nell'abitazione della 28enne alla ricerca di eventuali tracce lasciate dal ladro.