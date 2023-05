Ladro entra in casa a rubare ma viene bloccato dal proprietario

Ha tentato di rubare in un appartamento, a Milano, martedì sera, ma si è imbattuto nel proprietario. Così ha ingaggiato una colluttazione con lui, ma ha avuto la peggio e alla fine è stato arrestato.

È successo intorno alle dieci e mezzo di sera in via Toffetti, al civico 18, in zona Rogoredo. Secondo quanto riferito dalla questura milanese, un pakistano di 31 anni (risultato con precedenti contro il patrimonio e senza fissa dimora) è salito per una scala dello stabile dirigendosi al primo piano e tentando di forzare una porta, senza però riuscire ad aprirla. Allora si è diretto in un'altra scala, andando al secondo piano e trovando un appartamento con la porta aperta.

È entrato e ha sorpreso il proprietario, un italiano di 46 anni, mentre, sdraiato sul letto, stava effettuando una videochiamata con un conoscente: l'ha aggredito mettendogli le mani al collo (una scena vista in 'diretta' dall'interlocutore della vittima) e ne è nata una colluttazione tra i due, durante la quale il 46enne è riuscito a trascinare fuori dalla porta l'aggressore. Nel frattempo sono arrivati i poliziotti, chiamati da qualcuno del condominio, che lo hanno arrestato per tentata rapina in appartamento.