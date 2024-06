Terrore per una donna a Milano: aggredita in casa dal rapinatore armato

Faccia a faccia col bandito. Una donna di 69 anni, cittadina slovena, è stata aggredita e rapinata sabato pomeriggio in casa sua da un uomo poi arrestato dalla polizia. Il raid del bandito è scattato alle 18.30, quando ha approfittato della porta lasciata socchiusa e si è infilato nell'abitazione della vittima, un appartamento in zona via Varesina.

Una volta dentro, il ladro - un 25enne cittadino egiziano - ha puntato un coltello contro la vittima, le ha strappato una collanina e ha arraffato alcuni gioielli di bigiotteria prima di scappare. La sua fuga, però, è durata pochissimo.

La 69enne ha infatti subito allertato le forze dell'ordine e gli agenti delle volanti sono riusciti a rintracciare e bloccare l'uomo poco lontano. Per lui sono scattate le manette con le accuse di rapina pluriaggravata.