Rapina in strada, lo minacciano col coltello e si fanno dare soldi e cellulare

Rapina a Milano, nella notte di domenica 20 marzo, ai danni di un uomo aggredito da due giovani. La polizia è intervenuta e ha sorpreso e arrestato i responsabili.

E' successo intorno alle quattro meno dieci del mattino in via Casati. I responsabili del gesto, due marocchini di venti e ventisette anni, hanno minacciato la vittima, brandendo un cacciavite e un coltello, e si sono fatti consegnare il telefono e 185 euro in contanti. La polizia li ha bloccati: avevano addosso la refurtiva (restituita al proprietario) e un altro telefono, probabilmente rubato anch'esso, oltre agli oggetti con cui avevano minacciato l'uomo.