Lo rapinano del cellulare e scappano, rintracciati e arrestati

Un uomo e una donna sono stati rapinati in piena notte all'esterno della struttura della stazione di Cascina Gobba (M2). E' successo verso le quattro di sabato notte. I due (un peruviano di 60 anni e una ecuadoregna di 24 anni) hanno chiamato le forze dell'ordine dopo essere stati aggrediti.

Sul posto sono arrivate le volanti dei commissariati Lambrate e Villa San Giovanni. Agli agenti, i due hanno raccontato di avere notato, all'esterno della stazione, quattro o cinque persone che battibeccavano tra loro in modo animato. Poi, vedendo i due, altrettanti si sono staccati dal gruppetto e si sono avvicinati, hanno rapinato il cellulare al 60enne e sono scappati.

Gli agenti li hanno però rintracciati nei dintorni, arrestandoli per rapina aggravata: si tratta di un egizioano di 23 anni, regolare in Italia, e di un'italiana di 31 anni. Entrambi non hanno precedenti. Del cellulare, però, nessuna traccia.