Uomo pestato dal branco davanti al Castello: finisce in ospedale per un cellulare

In quattro contro uno. Per un telefono. Un uomo di 39 anni, italiano, è stato aggredito e rapinato nella notte tra martedì e mercoledì in pieno centro a Milano da quattro uomini poi arrestati dalla polizia. A entrare in azione sono stati un 26enne cittadino marocchino e tre minorenni tunisini, di 14, 15 e 16 anni.

Il branco, stando a quanto ricostruito dalla polizia, ha agganciato la vittima mentre passeggiava in piazza Castello. L'uomo, accerchiato, è stato buttato a terra e colpito più volte dai quattro, che gli hanno preso il cellulare e hanno poi cercato di fuggire, inutilmente.

Tutti gli aggressori sono infatti stati bloccati dalle volanti e arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I tre minorenni sono stati accompagnati all'istituto minorile di Milano, mentre il più grande è stato portato a San Vittore. Il 39enne è invece finito al pronto soccorso del Fatebenefratelli dove i medici gli hanno diagnosticato una sospetta frattura alla spalla e al polso.