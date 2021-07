Minacciano un 15enne per strada e gli rubano la catenina: rintracciati dai carabinieri nel campo rom

Avevano bloccato per la strada, in corso Lodi a Milano, un ragazzo di quindici anni, lo avevano minacciato a parole e avevano preteso che consegnasse loro una catenina d'oro e una sigaretta elettronica. Il giovanissimo ha visto i carabinieri in zona, impegnati venerdì sera in un controllo straordinario del territorio nell'area 'vasta' di Corvetto, e ha chiesto aiuto. I militari si sono immediatamente attivati alla ricerca dei due ragazzi, descritti come coetanei della vittima, rintracciandoli nel campo rom di via Vaiano Valle.

Si tratta di un quindicenne e un diciassettenne, entrambi incensurati. Avevano ancora con sé la refurtiva, restituita al derubato. I due giovani sono stati denunciati per rapina. Al controllo hanno partecipato i carabinieri di Vigentino, Porta Monforte e Porta Magenta, insieme al nucleo cinofili di Casatenovo, al nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano e al secondo nucleo elicotteri di Orio al Serio. Le operazioni si sono estese in tutto il quartiere di Corvetto: via Bessarione, piazzale Gabriele Rosa, piazzale Corvetto, via Polesine, via Angilberto, via dei Cinquecento e via San Dionigi.

Impiega in nero tre lavoratori, denunciato

In tutto sono state controllate quarantasette persone e ventuno automobili. Nel campo rom di Vaiano Valle, all'interno di un'auto parchegiata, è stato trovato un borsone con tre chili e 800 grammi di marijuana, posto sotto sequestro: non è stato però possibile per ora collegarlo ad una persona. Il titolare di un bar di via Bessarione, un egiziano di 48 anni, è stato denunciato per avere impiegato in 'nero' tre lavoratori (di cui uno irregolare in Italia) e per avere installato un impianto di video sorveglianza senza autorizzazione. L'uomo è stato multato per 11.520 euro con sospensione dell'attività imprenditoriale.