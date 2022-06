Chef preso a calci, pugni e pietrate in testa per uno zainetto

Calci, pugni e un sasso impugnato come arma per rubare uno zainetto a un uomo nel parco. Una rapina violenta che si è consumata nel pomeriggio in un parco brianzolo per cui ora i carabinieri della compagnia di Vimercate hanno arrestato un uomo. I fatti sono avvenuti a Cavenago Brianza, all'interno dei giardinetti. Da qui, al termine del turno di lavoro, è passato un uomo di 36 anni, originario del Pakistan, di professione chef. E sul suo cammino ha trovato due persone.

Mentre uno dei due uomini lo tratteneva, bloccandolo, l'altro ha iniziato a picchiarlo prima a mani nude e poi impugnando una bottiglia di vetro trovata nelle vicinanze per impossessarsi dello zainetto che aveva addosso. Dopo essere stato pestato, il 36enne è stato colpito più volte alla testa con un masso. A notare la scena e a chiedere l'intervento dei carabinieri è stato un passante. Mentre lo chef, ormai ferito e inerme era su una panchina, l'aggressore è riuscito a impossessarsi dello zaino. All'interno non c'erano oggetti di valore e la borsa è stata abbandonata poco distante, durante la fuga dei rapinatori.

Grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza in meno di un giorno i carabinieri della compagnia di Vimercate sono riusciti a risalire al responsabile, arrestandolo. Si tratta di un uomo di 30 anni, con precedenti. Ora è in carcere e dovrà rispondere delle accuse di rapina in concorso con armi e lesioni. Indagini in corso per risalire al complice.