Milano, due uomini accoltellati in strada per un cellulare

Accerchiati, aggrediti e accoltellati per un telefono. Due uomini - un 30enne e un 25enne, entrambi cittadini del Bangladesh - sono stati feriti nella notte tra domenica e lunedì da quattro persone che hanno cercato di portargli via il cellulare.

Il raid del branco è scattato poco dopo mezzanotte e mezza in via Faa’ di Bruno, all’altezza del civico 10. I due, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sono stati bloccati dal gruppo e feriti con dei fendenti alle gambe dopo che hanno cercato di reagire ai rapinatori. Gli aggressori, descritti dalle vittime come nordafricani, sono poi fuggiti senza portare via nulla, facendo perdere le proprie tracce.

I due feriti, soccorsi da due equipaggi del 118, sono invece stati accompagnati al Niguarda e al Policlinico in codice giallo per essere medicati.