Il tassista "detective" che fa finire in manette il rapinatore

Incastrato dal tassista. Un uomo di 22 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato domenica mattina a Milano dopo aver rapinato un turista 25enne peruviano in stazione Centrale. A mettere nei guai lo scippatore è stato un tassista di passaggio in piazza Duca d'Aosta, che ha visto il 22enne e un complice - lui riuscito a fuggire - mentre aggredivano alle spalle la vittima, che in quel momento stava acquistando dei souvenir da un chioschetto.

Dopo aver assistito al blitz dei due, il guidatore dell'auto bianca ha dato l'allarme alla polizia e ha tenuto d'occhio il rapinatore fuggito con lo zaino del 25enne. La volante del commissariato Garibaldi Venezia, proprio grazie alle indicazioni e alla descrizione fornite dal conducente, ha bloccato il malvivente in via Napo Torriani.

Quando è stato fermato, il ragazzo aveva ancora con sé lo zaino appena scippato al turista, che nonostante la caduta non ha avuto bisogno del ricovero. Il suo complice è invece riuscito a scappare, ma a mani vuote.