La ladra che rapina un uomo a colpi di cornetta del telefono

Riuscito il colpo, fallita la fuga. Una donna di 22 anni è stata arrestata mercoledì mattina a Milano dalla polizia dopo aver derubato un uomo di 57 anni insieme a un complice, che è riuscito a fuggire con il bottino.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, la ragazza ha avvicinato il signore in piazza Duca d'Aosta con la scusa di chiedergli una sigaretta e gli ha poi rubato il cellulare. Appena il 57enne si è accorto del furto, ha iniziato a inseguire la giovane e il secondo uomo, riuscendo però a bloccare soltanto lei. Una volta in trappola, la 22enne ha aggredito il derubato usando come arma la cornetta di un telefono pubblico, ma alla fine è stata fermata dalla polizia.

Per lei sono quindi scattate le manette con l'accusa di rapina aggravata impropria. Il signore, che non ha recuperato il cellulare, non ha comunque avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.