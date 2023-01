Milano, ragazzino di 16 anni rapinato da due uomini e una donna

In tre contro uno. Un ragazzino di 16 anni, un giovane afgano, è stato aggredito e rapinato nella notte tra lunedì e martedì a Milano da due uomini e una donna. Il raid del branco è andato in scena verso le 4.30 in piazza Duca d'Aosta.

Il 16enne era seduto su una panchina accanto al McDonald's quando è stato avvicinato dai tre che lo hanno spinto a terra e gli hanno portato via 200 euro, il telefono e due power bank per caricare il cellulare. Il giovane, però, non si è arreso: ha rincorso i rapinatori e ha iniziato a litigare con loro.

Proprio in quel momento è passata una volante, con gli agenti che hanno notato la discussione e si sono avvicinati. Alla vista della macchina della polizia gli "scippatori" sono fuggiti: la donna e uno degli uomini sono riusciti a far perdere le loro tracce, mentre un 20enne - cittadino marocchino irregolare e con precedenti - è stato fermato e arrestato. Addosso aveva ancora parte del bottino.