Rapina al semaforo, pugni in faccia per uno zaino: arrestato un 33enne

Hanno avvicinato la vittima a bordo di un'auto suonando il clacson e facendola accostare. Sono scesi dalla loro macchina, l'hanno raggiunta, hanno aperto la portiera e hanno iniziato a colpirla con pugni in faccia rubandole uno zaino. Poi la fuga. È stato arrestato nel pomeriggio del 4 aprile un 33enne italiano con precedenti tra i responsabili della rapina. L'uomo è stato condotto a San Vittore su ordine del Tribunale di Milano in custodia cautelare. Gli altri tre coinvolti sono in fase di identificazione.

La rapina è avvenuta nella sera del 4 febbraio scorso all'intersezione semaforica tra via Montegani e viale Cermenate. La vittima, un 35enne tunisino, ha riportato una frattura della parete inferiore dell'orbita dell'occhio sinistro. L'uomo, nello zaino rubato, aveva 400 euro, il telefono e altri effetti personali.

I carabinieri hanno identificato il primo soggetto coinvolto nella rapina grazie a un'indagine condotta analizzando i social network, ascoltando i testimoni, visionando i filmati girati da alcune persone presenti e dalle telecamere di videosorveglianza.