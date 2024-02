Rapina da incubo in casa: moglie e marito sequestrati e picchiati dai banditi, svuotata la cassaforte

Faccia a faccia coi banditi. Rapina shock lunedì sera a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, dove una donna e suo marito sono stati sequestrati in casa e picchiati da quattro rapinatori, poi fuggiti con il bottino.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, il raid della banda è scattato poco dopo le 20, mentre la coppia - 64 anni lei, 67 lui - era già nell'abitazione, un appartamento in una traversa della provinciale 120. I due sarebbero stati colpiti più volte dai ladri, che avrebbero costretto il 67enne ad aprire la cassaforte per poi legare entrambi con delle fascette da elettricista.

I malviventi, tutti incappucciati e a volto coperto, avrebbero preso degli orologi e soldi contanti e sarebbero spariti nel nulla. L'allarme è scattato più o meno un'ora dopo, quando i coniugi sono riusciti a liberarsi e chiedere aiuto.

Soccorsi da un'ambulanza del 118, i due sono stati trasportati all'ospedale di Cernusco in condizioni fortunatamente non gravi. I rilievi del caso sono stati invece effettuati dai carabinieri della compagnia di Pioltello, ora al lavoro per cercare di dare un nome e un volto ai rapinatori. Una mano potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che abbia ripreso parte dell'arrivo o della fuga della banda.