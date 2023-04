Uomo pestato da due rapinatori nel chiosco in Centrale: volevano la birra senza pagare

Picchiato per due birre. Un uomo di 51 anni, titolare del chiosco che si trova in piazza 4 novembre, accanto alla stazione Centrale, è stato pestato lunedì sera da due uomini che hanno cercato di prendere due birre senza pagare.

Il blitz dei due - un 25enne marocchino e un 22enne italiano - è scattato poco dopo le 22. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, i rapinatori avrebbero preteso di avere due bottiglie gratis e quando il 51enne ha reagito lo hanno pestato colpendolo con calci e pugni. Non contenti, i due avrebbero anche cercato di rubare il registratore di cassa, senza riuscirci.

A fermarli ci hanno pensato gli agenti delle volanti - allertati da un testimone - che li hanno poi arrestati con l'accusa di tentata rapina in concorso. Il titolare del mini market è invece finito in ospedale da dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni per le ferite riportate nell'aggressione.