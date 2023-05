Milano, 4 rapine in 3 ore: i raid per rubare Patek Philippe, gioielli (e una sigaretta)

Il primo blitz alle 23.40 di sera, l'ultimo alle 2.40 di notte. Nel mezzo altri due raid, quasi tutti identici per obiettivo e modalità. Quattro rapine consumate tra martedì sera e mercoledì notte a Milano, dove quattro uomini sono stati aggrediti e derubati mentre si trovavano in strada.

Ad aprire la serie il colpo più ricco, avvenuto alle 23.40 in viale Jenner. Lì un 46enne, cittadino cinese, è stato sorpreso alle spalle da un malvivente che lo ha immobilizzato mentre il complice gli ha portato via dal polso un Patek Philippe dal valore di 20mila euro. Poco dopo la mezzanotte e mezza, la violenza è invece esplosa in Largo La Foppa. A finire il mirino un 19enne italiano, che in metro è stato circondato da tre banditi - descritti come nordafricani - che lo hanno minacciato con lo spray urticante e gli hanno rubato due bracciali in oro da 800 euro.

Un paio di ore dopo altra rapina, in via Teodosio. Vittima un 22enne che è stato bloccato da due ragazzi che gli hanno scippato chiavi di casa, portafogli e la sigaretta elettronica. Nonostante lo spavento, il giovane è riuscito a rincorrere i suoi aggressori, che hanno gettato parte del bottino. Uno dei due - un italiano di 15 anni - è poi stato rintracciato poco lontano dalla polizia e denunciato con l'accusa di rapina aggravata. In tasca aveva ancora la sigaretta appena rapinata.

Venti minuti dopo l'ultimo blitz, in viale Monte Ceneri, dove un 26enne è stato aggredito e pestato da tre persone che lo hanno colpito con calci, pugni e bottigliate per rubargli un orologio in oro dal valore di 500 euro e una collanina da 400 euro. A mettere in fuga il branco è stato un Ncc che ha visto la scena e si è avvicinato, dando poi l'allarme alle forze dell'ordine. Il ragazzo picchiato è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli per essere medicato.