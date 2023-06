Banditi armati all’assalto della clinica: guardia picchiata e legata, svuotata la cassaforte

La minaccia alla guardia, il colpo con l’arma alla testa, poi il raid all’interno alla ricerca dei soldi. Rapina nella notte all’Auxologico Capitanio di via Mercalli, finito nel mirino di due banditi che sono poi fuggiti con circa 20mila euro in contanti.

Il blitz è scattato poco prima di mezzanotte, quando il vigilante - un italiano di 26 anni - è stato sorpreso da un uomo con mascherina chirurgica sul volto, cappellino calato in testa e guanti sulle mani. L’aggressore gli ha puntato contro un’arma, gli ha ordinato di consegnargli la sua pistola - che in realtà non aveva - e lo ha poi immobilizzato legandogli mani e piedi con delle fascette.

A quel punto il bandito e un complice - la vittima ha riferito di aver sentito due persone parlare tra loro in italiano - sono entrati nella clinica, di sei piani, e si sono diretti all’economato. Li hanno spaccato la cassaforte con un flessibile e hanno preso i contanti, tra i 15mila e i 20mila euro.

A dare l’allarme, verso l’1.30, quando è riuscito a liberarsi, è stato lo stesso vigilante. A indagare sul colpo sono i poliziotti della squadra mobile.