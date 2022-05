Accerchiati e minacciati con un coccio di bottiglia dal branco

Sono stati minacciati con un coccio di bottiglia e rapinati del poco contante che avevano. La rapina nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio, verso le 2, in via degli Aldobrandini, zona San Siro. Vittime due ventenni italiani. Sul posto la polizia di Stato che ha arrestato uno dei rapinatori e denuciato l'altro, minorenne.

Nei guai un 19enne italiano con precedenti e un minore. Il primo è finito in manette per rapina aggravata in concorso; mentre il secondo è stato denunciato per lo stesso reato. I due, insieme ad altri complici, non appena si erano accorti di una volante di passaggio avevano provato a scappare, ma gli agenti li avevano notati e raggiunti.

In base a quanto ricostruito, poco prima il 19enne e il minore, insieme ad alcuni complici, avevano accerchiato in gruppo le vittime, un 29enne e un 26enne, minacciandole con il coccio e riuscendo a farsi consegnare 40 euro.