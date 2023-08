Aggredita e rapinata in centro a Milano: le strappano le collane dal collo

Una donna di 57 anni è stata aggredita e rapinata in corso di Porta Romana a Milano nella serata di mercoledì 16 luglio. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto poco dopo le 21, come riferito dalla questura. Secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli la donna stava camminando sul marciapiede quando un uomo, descritto dalla vittima come una persona con tratti somatici nordafricani, le ha strappato due collane d'oro che aveva al collo per poi scappare. È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti del 113, ma il rapinatore si era già allontanato.

La 57enne ha rifiutato i soccorsi del 118 e ha sporto denuncia. Qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.