Il rapinatore che scippa una collanina e la "mangia"

Preso con il bottino in bocca. Letteralmente. Un uomo di 28 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì con l'accusa di rapina dopo aver scippato una 29enne portandole via una collanina in oro.

Il blitz del 28enne è avvenuto poco prima di mezzanotte e mezza in via Parmigianino, in zona Wagner. L'aggressore ha sorpreso la vittima alle spalle e le ha strappato il gioiello per poi scappare via. È stata la stessa donna a chiedere aiuto alle forze dell'ordine, fornendo ai carabinieri una precisa descrizione dello scippatore.

I militari del Radiomobile lo hanno rintracciato poco dopo nella vicina piazza Brescia. Dopo averlo perquisito, i carabinieri hanno scoperto che nascondeva in bocca la collanina appena rubata. Per lui sono quindi scattate le manette.