Strappano la collanina a una turista, preso il "branco": anche due ragazze minorenni

Una giovani coppia di turisti austriaci è stata vittima di una "gang" di giovanissimi, venerdì pomeriggio in Darsena. Poco dopo le quattro, i due stranieri (23 anni lei, 25 anni lui) sono stati avvicinati da cinque giovani, di cui due ragazze, che li hanno "accerchiati" e hanno strappato alla ragazza una collanina d'oro.

La coppia non s'è persa d'animo e ha inseguito il gruppetto di ladri, ma a un certo punto il più grande di loro, poi identificato per un egiziano di 19 anni, li ha minacciati con una bottiglia di vetro. Nel frattempo, però, sono arrivati sul posto gli agenti di polizia, che hanno bloccato tutti. Il 19enne è finito agli arresti mentre gli altri quattro (due ragazzi egiziani e due ragazze italiane), tutti minorenni, sono stati denunciati. I cinque rispondono di rapina impropria in concorso.

Nessuno si è fatto male e la refurtiva è stata recuperata.