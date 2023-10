La rapina a colpi di estintore per una collanina da 15 euro

Tutto per una collanina. Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato sabato sera a Milano con l'accusa di rapina impropria dopo aver aggredito un vigilante di un negozio in centro città per rubare una catenina.

Il suo blitz è scattato verso le 20.30, quando è entrato in uno store di corso Vittorio Emanuele e ha cercato di portare via il gioiello, scagliandosi contro il vigilante con un estintore. Non contento, il rapinatore ha poi aggredito anche i carabinieri, ferendo due militari a un dito e un braccio, tanto che risponde anche dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Completamente fuori di sé, il 25enne è stato trasportato in ospedale per essere visitato ed è poi stato dichiarato in arresto. Lunedì mattina sarà processato per direttissima.