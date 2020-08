Milano, uomo rapinato in strada insegue i banditi: 19enne arrestato, complice fuggito

La parte del piano, il "colpo", era anche andata a buon fine. Ma la fuga, almeno per uno di loro, è fallita. Un ragazzo di 19 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato domenica sera a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver scippato insieme a un complice - lui scappato - un uomo di 35 anni, cittadino italiano.

Il blitz, stando a quanto accertato dalla Questura, è avvenuto poco prima delle 23 in via Adolfo Wildt, al Casoretto. Secondo quanto lui stesso ha denunciato agli agenti, il 35enne sarebbe stato avvicinato in strada dai due giovani che con una scusa lo avrebbero distratto. Improvvisamente, poi, i rapinatori gli avrebbero strappato dal collo una catenina in oro e si sarebbero dati alla fuga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo si è così messo sulle tracce dei due ed è riuscito a raggiungere il 19enne cercando di bloccarlo, tanto che la prima telefonata arrivata al 112 parlava di una lite in strada. Quando la Volante è giunta sul posto, però, i poliziotti sono riusciti a ricostruire quanto era accaduto poco prima e hanno arrestato il giovane. Il suo complice era invece già riuscito ad allontanarsi.