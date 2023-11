Donna rapinata all'uscita della metro: buttata a terra e scippata delle collane

Scippata e buttata a terra. Una donna di 56 anni è stata aggredita e rapinata lunedì pomeriggio in pieno centro a Milano da tre ragazzi, due dei quali poi finiti in manette. Il raid del branco è scattato poco dopo le 18 sulle scale d'accesso alla fermata metropolitana di Moscova, in Largo La Foppa.

Lì la vittima, che era in compagnia di sua mamma 84enne, è stata bloccata da un 16enne e da un complice e poi derubata da un 18enne, che l'ha afferrata per il collo, le ha portato via una collana in oro e una in perle - dal valore di duemila euro - e l'ha spintonata a terra.

I tre rapinatori sono quindi fuggiti, ma due di loro - proprio il 16enne e il 18enne - sono stati raggiunti poco distante da una volante e arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Nelle loro tasche i poliziotti hanno trovato anche i due gioielli appena rubati. Per il maggiorenne si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, mentre il minorenne è finito al Beccaria. La vittima, che ha riportato alcune lievi ferite al collo, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.