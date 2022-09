Uomo aggredito in Colonne: rapinato di due iPhone dal branco con il rottweiler

Accerchiato, aggredito e derubato. Un uomo di 30 anni, cittadino del Burkina Faso, è stato rapinato giovedì sera alle Colonne di San Lorenzo da quattro persone, che sono poi fuggite con il bottino.

Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia, il blitz del branco è scattato verso le 20.40. I quattro - tutti descritti dalla vittima come nordafricani - hanno circondato il 30enne e lo hanno minacciato con un rottweiler che uno di loro aveva al guinzaglio, mentre un altro impugnava un coccio di una bottiglia di vetro rotta.

I banditi hanno intimato all'uomo di consegnare tutto ciò che aveva, rubandogli un iPhone 12 un iPhone X per poi far perdere le proprie tracce. È stato lo stesso 30enne a chiedere aiuto ai testimoni che hanno allertato gli agenti. La vittima è finita in ospedale in codice verde per essere medicata.