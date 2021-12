Ragazzino rapina due giovani in pochi minuti minacciandoli col coltello in gola

Coltello alla gola, minaccia di morte e via la collanina. Poi ancora, davanti a una seconda vittima, coltello puntato al fianco e la rapina di 5 euro e un bancomat. Nel giro di pochi minuti, nella notte tra venerdì e sabato a Milano. E chissà per quanto sarebbe andato avanti se non fosse stato fermato dai carabinieri. A finire nelle mani degli uomini del Nucleo Radiomobile è un ragazzino italiano di 18 anni.

Il giovane, senza fissa dimora e incensurato, è stato bloccato intorno alle 3 all'interno di un minimarket in via Monte Ceneri. Stava cercando di fare una transazione con il bancomat appena rubato alla sua seconda vittima della nottata, un ragazzo di due anni più grande. La sua prima preda invece, quello minacciato con la lama alla gola, è un 26enne. Entrambi i colpi in successione erano avvenuti nei dintorni di viale Monteceneri.

I militari che lo hanno fermato lo hanno riconosciuto per la descrizione dell'abbigliamento fornito dalle due vittime, anche loro italiane. Addosso aveva il coltello a serramanico con il quale minacciava i suoi "clienti". L'arma è stata sequestrata mentre per il 18enne si sono aperte le porte di San Vittore per tentata rapina e rapina aggravata.