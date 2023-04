Accerchiato dal branco e minacciato con un coltello per il monopattino

In sei contro uno. Per un monopattino. Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano, ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato nella notte tra lunedì e martedì da sei uomini che lo hanno minacciato con un coltello per portargli via il monopattino.

Il 21enne è finito nel mirino del branco verso le 2.30 in viale Sarca, dove è stato accerchiato dagli aggressori che gli hanno puntato contro la lama per convincerlo a consegnare loro la "tavoletta". I sei sono poi fuggiti con il bottino mentre la vittima ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

I poliziotti delle volanti, intervenuti sul posto, hanno ritrovato il monopattino poco distante, ma dei sei rapinatori non c'erano già più tracce.