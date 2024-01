Va a versare l'anticipo per 40 auto, minacciato e rapinato da un uomo e dai suoi figli

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con la scusa di una compravendita di 40 automobili tra Dubai e l'Italia, chiusero in un'auto, minacciarono e rapinarono di 20mila euro un uomo che si era recato a un appuntamento a Milano per versare un acconto. L'episodio risale al 19 ottobre 2022 e venne commesso in piazzale Damiano Chiesa, zona Sempione. Ora, dopo le indagini coordinate dalla procura di Milano e condotte dalla polizia, quattro uomini, ritenuti responsabili del gesto, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare: tre sono in carcere, uno deve sottoporsi all'obbligo di firma.

Gli investigatori hanno analizzato filmati e tabulati telefonici e, nonostante la banda avesse utilizzato automobili radiate dal Pra e telefoni con utenze fittizie, sono riusciti a ricostruire la vicenda. Tutto era partito da una trattativa tra due persone, a metà del 2022, per la compravendita e l'esportazione di 40 auto ibride sull'asse Milano-Dubai. Secondo quanto ricostruito, l'acquirente avrebbe incaricato il nipote (un cittadino egiziano di 36 anni) di consegnare 20mila euro a tre persone, incaricate dal venditore, come anticipo per la somma pattuita.

La rapina violenta

I tre, tuttavia, arrivati in piazzale Damiano Chiesa all'appuntamento, hanno costretto la vittima a salire sulla loro automobile, poi lo hanno chiuso dentro, minacciato con una pistola semiautomatica e derubato del denaro. Infine lo hanno fatto scendere e sono scappati a bordo di un'altra auto. Si tratta di un 47enne, del figlio di 20 anni e del figliastro di 24 anni, tutti dell'Europa dell'Est, ora in carcere.

Per favoreggiamento, infine, è stato sottoposto all'obbligo di firma un uomo italiano di 53 anni: dagli accertamenti condotti dal commissariato Sempione, avrebbe ricevuto più di 700 telefonate e messaggi, nel periodo della rapina, per i quali non ha saputo fornire indicazioni utili agli investigatori.