"Io rapinato e sequestrato". Ma l'autista Amazon era complice: arrestato

Lo scorso gennaio aveva denunciato di essere stato sequestrato e di aver subito una rapina da 100mila euro. Adesso però si è scoperto che non era una vittima ma il complice dei cinque malviventi, tre rapinatori e due ricettatori, che erano già stati tutti arrestati. All'esito delle indagini l'uomo, un autotrasportatore italiano di 49 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Paderno Dugnano (Milano).

La vicenda risale al maggio del 2020, quando il camionista aveva denunciato di essere stato bloccato da un suv all’altezza dello svincolo autostradale, in direzione Milano, mentre si trovava con un rimorchio con autoarticolato che aveva prelevato dalla sede Amazon di Casirate d’Adda (Bg).

L'uomo aveva raccontato come uno dei malviventi, armato di pistola, fosse salito a bordo, mentre due complici in auto l'avevano condotto a Cinisello Balsamo, in una strada vicino a via Fulvio Testi, dove avevano staccato il rimorchio, sottraendo una refurtiva di circa 100mila euro (che era stato poi tutta recuperata dai carabinieri), per poi abbandonare l'autotrasportatore a Paderno.

Proprio nella cittadina a nord di Milano, l'uomo era stato soccorso da alcuni passanti e dai carabinieri, che l'avevano ritrovato con delle fascette ai polsi in apparente stato confusionale. Ma in realtà era stata tutta una recita: il prosieguo delle indagini ha rivelato come il camionista fosse d'accordo con i 'rapinatori', i quali dopo l'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza erano stati tutti tratti in arresto lo scorso gennaio, con quattro di loro finiti in carcere e il quinto ai domiciliari.

Dopo che il camionista è stato arrestato per furto aggravato in concorso, le accuse a cui devono rispondere gli altri malviventi sono diventate più lievi: non più ritenuti responsabili di rapina e sequestro dovranno rispondere anche loro 'soltanto' di furto.