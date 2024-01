Ruba pannolini e casse di birra, poi accoltella il vigilante

Il furto e i colpi di lama, non andati a segno soltanto per caso. Un uomo di 32 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato giovedì a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito il vigilante della Conad di piazzale Bologna che lo aveva sorpreso a rubare insieme a un complice, poi fuggito.

L'addetto alla sicurezza, un senegalese di 45 anni, aveva infatti notato il 32enne prendere una confezione di pannolini e quattro casse di birre - per un valore di oltre 100 euro - per poi darli al "socio". Mentre il secondo uomo è riuscito a scappare, lui è stato raggiunto e fermato dal vigilante, contro cui si è scagliato con un coltellino, con la lama che però non ha superato i vestiti.

All'arrivo della polizia, il ladro è stato arrestato, mentre la guardia non ha avuto bisogno dell'intervento dei medici.