Il milanese "in trasferta" che tenta di rubare alcolici ma viene riconosciuto dai commessi

È originario di Milano il 48enne arrestato a Bologna dai carabinieri del locale nucleo radiomobile per rapina impropria. L'uomo, senza fissa dimora, è stato sorpreso dal personale della Coop di via Massarenti, nel capoluogo emiliano-romagnolo, riconosciuto come autore di precedenti furti, mentre cercava di uscire senza pagare alcuni prodotti. È successo alle otto di sera dell'11 maggio.

Il 48enne, visibilmente ubriaco secondo quanto riferito dai carabinieri, aveva infilato nello zaino alcune bottiglie di alcolici, ma era stato visto da una commessa che aveva avvisato il vigilante. Questi lo ha bloccato all'uscita e ne è nata una violenta colluttazione. I carabinieri, avvertiti, sono arrivati sul posto e hanno arrestato l'uomo, per poi portarlo nel carcere bolognese. La guardia giurata ha riportato una ferita al naso ed è stata medicata dai sanitari del 118.