Il ragazzino che insegue e blocca i due rapinatori (grazie a un senzatetto)

Fermati dalla loro stessa vittima. Due ragazzini - un 15enne marocchino e un 14enne algerino - sono stati denunciati domenica sera a Milano con l'accusa di rapina in concorso dopo aver aggredito e scippato un 17enne italiano.

Il blitz dei due è andato in scena poco dopo le 23 in piazza Cordusio, pieno centro città. Il giovane, stando a quanto lui stesso ha poi raccontato alla polizia, è stato avvicinato dai due che lo hanno minacciato e gli hanno portato via una collanina in oro.

Nonostante lo spavento, il ragazzino ha comunque trovato il coraggio di inseguire il 14enne e il 15enne, raggiungendoli e riuscendo a recuperare il bottino. I baby scippatori sono poi stati bloccati da una volante: entrambi sono stati indagati a piede libero. Decisivo anche l'intervento di un senzatetto, un 30enne albanese, che ha assistito alla scena e ha dato l'allarme alla polizia.