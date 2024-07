Ragazzino insegue i rapinatori correndo per 2 chilometri e li fa arrestare

"Caccia" ai ladri e manette. Due ragazzi di 16 anni sono stati arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì dopo aver rapinato un 18enne che li ha però inseguiti per quasi due chilometri, riuscendo a farli arrestare.

Stando a quanto ricostruito dalla questura, i due - insieme a un 22enne "soltanto" indagato - si sono scagliati contro il giovane in corso Buenos Aires poco prima dell'una. Il ragazzino è stato aggredito, spinto a terra e derubato di una collanina in oro.

Il 18enne, però, non si è perso d'animo e si è messo sulle tracce degli scippatori, inseguendoli fino in piazza Duomo. Lì, i due 16enni - uno cittadino algerino e uno marocchino - sono stati fermati e arrestati, mentre il terzo è stato denunciato. I due, senza documenti, hanno detto di essere minorenni e sono stati accompagnati al Beccaria, ma saranno sottoposti agli esami medici per verificare la loro reale età.