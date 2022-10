Un'altra rapina del 12enne 'imprendibile', poi i morsi ai passanti: "Ho la scabbia"

Ancora lui. Ancora a Milano. Ancora una rapina. È stato fermato giovedì pomeriggio, di nuovo, il ragazzino di 12 anni già bloccato lunedì dopo aver aggredito un turista americano 35enne in via Manzoni per portargli via un Rolex Daytona dal valore di 30mila euro. Quella sera ai carabinieri che lo avevano raggiunto e immobilizzato, il baby bandito aveva detto di avere 12 anni, un'età poi confermata dall'esame osseo svolto in ospedale.

I militari avevano accertato che soltanto nell'ultimo mese aveva messo a segno altri quattro furti e scippi sotto la Madonnina ma non avevano potuto far altro che segnalarlo all'autorità giudiziaria perché non imputabile in quanto minore di 14 anni. Alla fine delle verifiche, e degli esami in ospedale, il 12enne era stato quindi accompagnato in una comunità protetta di Genova. Luogo da cui, evidentemente, è fuggito.

Perché giovedì ha colpito di nuovo a Milano. A finire nel suo mirino sono state due studentesse 20enni, che verso le 17 stavano passeggiando in corso Buenos Aires. All'angolo con via Palazzi, il ragazzino ha strappato la collanina in oro a una delle due ed è poi scappato, inseguito dall'amica della vittima e da alcuni passanti. I testimoni sono riusciti a fermarlo poco lontano, ma il giovanissimo ha iniziato a mordere gli altri cittadini intervenuti per guadagnarsi la fuga.

Bloccato definitivamente dai carabinieri del Radiomobile, Bilal - così ha detto di chiamarsi - è stato accompagnato in caserma, dove è stato nuovamente identificato. Una volta lì, il 12enne ha accusato un malore e ha raccontato di essere un abituale assuntore di sostanze stupefacenti e di avere la scabbia, motivo per cui è stato trasportato al pronto soccorso del San Paolo per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Una volta dimesso, con ogni probabilità, sarà nuovamente portato in comunità. Ma anche questa volta non potrà essere denunciato.