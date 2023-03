Aggredito e rapinato da una baby gang: rubato Rolex da 40mila euro

Lo hanno seguito e quando si sono sentiti sicuri lo hanno aggredito e derubato. Un uomo di 26 anni è stato rapinato da una baby gang all'angolo tra corso Como e via 25 aprile a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 30 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 2 del mattino, come riferito dalla questura. I tre, tutti ragazzini di 15 anni, sono entrati in azione immobilizzando il 26enne tra le vie della movida. In pochi attimi gli hanno strappato l'orologio (un Rolex Daytona da 40mila euro) e lo l'Iphone per poi scappare. Poco dopo è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura che hanno bloccato il trio in coso Como.

Durante le perquisizioni sono saltate fuori un paio di Airpods, uno smartphone Samsung e un portafogli, tutti oggetti rubati poco prima a un 24enne all'angolo tra le vie D'Azeglio e Sturzo. Nessuna traccia, invece, dell'orologio e dello smartphone Apple, entrambi sono spariti, forse consegnati a un quarto complice che successivamente si è allontanato. Per loro sono scattate le manette: sono stati arrestati con l'accusa di rapina e indagati per ricettazione.

Poco dopo, intorno alle 3.30, un 24enne è stato aggredito e rapinato da altri tre uomini in via Meda (zona viale Tibaldi). I malviventi gli hanno strappato la borsa a tracolla dove aveva banconote per circa 2mila euro e i documenti. Sul caso sta indagando la polizia.