La banda dei baby banditi incastrata da 6 poliziotti liberi dal servizio in corso Como

Liberi dal servizio, ma sempre pronti. Sei agenti delle volanti di Milano, tutti fuori dal loro orario lavorativo, hanno bloccato e arrestato all'alba di mercoledì tre baby rapinatori in corso Como. A finire in manette sono stati un 16enne cittadino algerino, un neo 18enne marocchino e un suo connazionale di 21 anni, tutti con precedenti e tutti irregolari in Italia.

I tre e un loro complice, l'unico riuscito a fuggire, verso le 4.30 hanno accerchiato e aggredito un 25enne italiano, "colpendolo" con lo spray al peperoncino e - stando a quanto ricostruito dalla questura - aggredendolo per rubargli il cellulare. I sei poliziotti, appena usciti da un locale della zona, hanno subito capito cosa stava accadendo e sono immediatamente intervenuti, riuscendo a fermare i tre baby banditi. Proprio mentre gli agenti bloccavano e identificavano i rapinatori, a loro si è avvicinato un 24enne, anche lui italiano, che ha raccontato di essere stato scippato poco prima da uno della banda, che aveva poi preteso che andasse a prelevare 250 euro per restituirgli il telefono. La stessa vittima ha indicato e riconosciuto il presunto responsabile come il 21enne, tra particolarmente "visibile" perché indossava un giubbotto arancione.

I tre sono quindi stati arrestati per rapina aggravata, mentre il più grande è stato anche indagato a piede libero con l'accusa di estorsione per il blitz contro il 24enne a cui aveva sottratto l'iPhone chiedendogli poi dei soldi in cambio. Sempre addosso al 21enne è stata trovata la bomboletta di spray al peperoncino usata per l'ultima rapina, mentre il neo 18enne aveva in tasca 250 euro e il 16enne 150.