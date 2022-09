Aggredito e derubato in centro a Milano: insegue e fa arrestare uno dei ladri

Un 25enne marocchino è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina in concorso dopo aver strappato la collanina a un 21enne italiano in Corso Como. Il fatto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 20 settembre; il 25enne è entrato in azione insieme ad altri due complici che si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

Tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino quando una volante ha notato il 21enne mentre rincorreva tre persone all'angolo tra via Capelli e Corso Como. Gli agenti sono intervenuti braccando una delle tre persone in fuga. Addosso gli è stata trovata una collanina che è stata riconsegnata al 21enne vittima della rapina. Per il 25enne sono scattate le manette.

Pochi minuti dopo, intorno alle 3.15, i poliziotti hanno fermato due ragazzini di 17 e 18 anni che avevano derubato un 24enne in Piazza Gae Aulenti. Per il maggiorenne sono scattate le manette mentre il 17enne è stato indagato in stato di libertà.