Movida violenta: turista aggredito dal branco e rapinato del Rolex di lusso

Calci e pugni per l'orologio. Un uomo di 27 anni, cittadino britannico, a Milano per turismo, è stato rapinato nella notte tra venerdì e sabato in corso Garibaldi, cuore della movida meneghina. Il 27enne, che era in compagna di una donna di 33 anni, armena, anche lei nel capoluogo in vacanza, è stato accerchiato da quattro persone fuori da un locale ed è stato picchiato.

Il branco, secondo quanto denunciato dalla stessa vittima alla polizia, ha strappato al ragazzo un Rolex Submariner da 15mila euro. Gli aggressori, tutti descritti come cittadini nordafricani, sono poi scappati con il bottino e quando gli agenti sono arrivati sul posto avevano già fatto perdere le proprie tracce.

Il 27enne, nonostante le botte, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Alla donna che era con lui non è stato rubato nulla.