Prendono a pugni una donna in strada per rubarle il Rolex

Mentre scendeva dalla sua auto, due malviventi in sella ad uno scooter l'hanno affontata e presa a pugni in strada per rapinarla del suo orologio Rolex. E' successo in corso Genova a Milano, in centro, venerdì pomeriggio.

A rovinare il loro piano un dipendente di un bar del corso, che ha costretto di fatto i due giovani a lasciare lo scooter e tentare la fuga a piedi. Uno dei due è riuscito a far perdere le sue tracce mentre l'altro è stato bloccato da una guardia giurata di passaggio, libera dal servizio. Si tratta di un ragazzo italiano di vent'anni. Una volante della polizia, giunta sul posto, ha preso in consegna e arrestato il giovane, accusato di tentata rapina e lesioni. La vittima ha riportato quindici giorni di prognosi.