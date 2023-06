Gli strappa il Rolex, lui lo riprende ma il rapinatore glielo porta via di nuovo

Rapinato in strada del suo Rolex da 15mila euro mentre passeggiava in centro a Milano. È successo venerdì sera, verso le otto meno un quarto, a un uomo svedese di 59 anni. L'uomo stava camminando in corso Venezia insieme a una sua collega quando è stato avvicinato da un passante, che gli ha afferrato il braccio e gli ha strappato l'orologio.

Il 59enne ha ingaggiato una colluttazione col rapinatore riuscendo a reimpossessarsi del Rolex e passandolo alla sua collega, ma il rapinatore si è avventato su di lei, ha ripreso il prezioso orologio ed è scappato via. Ai due non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia. Il 59enne è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e portato al Policlinico in codice verde.